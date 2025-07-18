Metin Işık ve Ailesinin Davasında Yeniden Yargılama

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nin eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozmasının ardından şarkıcı Metin Işık yeniden yargılandı.

Kayseri'de şarkıcı Metin Işık, oğlu M.I. ve eşi G.I.'nın karıştığı ve 5 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin davada, Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı Kayseri Bölge İdare Mahkemesi'nden döndü. Yapılan yargılamada M.I.'ya 42,5 yıl, şarkıcı Metin Işık'a 4 yıl hapis ve eşi G.I. hakkında beraat kararı verilmişti. Bölge İdare Mahkemesi'nin eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle bozma kararının ardından Metin Işık, oğlu M.I. ve eşi G.I. yeniden yargılandı. Tutuksuz sanık Metin Işık ve eşi G.I.'nın katılmadığı duruşmaya tutuklu sanık Metin Işık'ın oğlu M.I. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı.

M.I. savunmasında, "Mahkemeye güveniyorum. 15 kez şikayette bulundum. 3 kez evimiz basıldı. Şahıs belindeki silahı gösterdi, babama küfür etti. Ben ve annem vuruldu. Ailemi korumak için yere doğru ateş ettim. 3 yıldır tutukluyum. Babam bana tüfek vermedi. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"Hayatımdan 3 yıl çalındı"

Müştekilerden Y.M.S. ise ifadesinde, "Benim hayatımdan 3 sene çalındı. Ben devletin yolundan geçiyordum. Kimseyi tehdit etmedim, kafamı bile kaldırmadım. Gözümün önünde annem ve ablam vuruldu, ben yaralandım. Yoldan geçerken kendisi bana laf atıyor. Her şey kamera kayıtlarında mevcut" diye konuştu.

Yapılan yargılama sonucunda tutuklu sanık M.I. toplam 21 yıl 5 ay hapis cezası aldı. Metin Işık ise yine 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verildi. - KAYSERİ