Metin Gürcan 16 Yıl 8 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı

Metin Gürcan 16 Yıl 8 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı
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DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından gizli bilgileri temin etmek suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gençler, Suriye ve Irak'taki askeri operasyonlar gibi hassas bilgileri yabancı misyon temsilcilerine para karşılığı ilettiği iddiasıyla yargılandı.

Eski Asker ve Akademisyen olan DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan, "Devletin güvenliği ve siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri temin etmek" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yabancı misyon temsilcilerine casusluk yaptığı suçlamasıyla yargılanan Metin Gürcan'ın Ankara 26'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davasında karar açıklandı. DEVA Partisi Kurucularından olan Gürcan, 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Gürcan hakkında hazırlanan iddianamede, Metin Gürcan'ın yabancı misyon temsilcilerine para karşılığı Türkiye'nin Suriye ve Irak'a yönelik askeri operasyonları, bu bölgelerdeki gözlem noktaları, askeri birlikleri ve bu birliklerin hareketliliği, Türkiye'nin Libya'daki askeri gücü ve faaliyetleri, Türkiye'nin bazı ülkelerde konuşlu askeri birlikleri, Türkiye'nin dış politikasına ilişkin düzenlenen toplantılar ve içerikleri, Türkiye'nin geliştirdiği İHA ve SİHA'lara dair bilgiler gibi bir çok hassas konular olduğu yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "casusluk suçu" nedeniyle 2021 yılında başlatılan adli süreç kapsamında Metin Gürcan, ilk olarak 26 Kasım 2021'de İstanbul'da gözaltına alınmıştı. Emniyet ve savcılık sorgularının ardından 29 Kasım 2021 tarihinde sevk edildiği Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğince, "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklanarak ceza evine gönderilmişti.

2022 yılında adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmasına karar verilen Metin Gürcan, 23 Mayıs tarihinde görülen duruşmasında TCK 328'inci maddesi kapsamında "Devletin Gizli Kalması Gereken Bilgilerini Siyasal veya Askeri Casusluk Amacıyla Zincirleme Biçimde Temin Etme" suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılarak aynı gün Sincan 2 No.lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Metin Gürcan'a casusluk suçundan 16 yıl 8 ay hapis

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