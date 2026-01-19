Haberler

Meteorolojiden kar yağışı, buzlanma ve çığ uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Tunceli, Bingöl ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli kar yağışı, buzlanma ve çığ tehlikesi uyarısı yaptı. Vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü kuvvetli kar yağışı, buzlanma ve çığ uyarısı yaptı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Elazığ'ın doğu kesimlerinde beklenen kar yağışlarının kuvvetli (10-20 cm), yüksek kesimlerde (1500m ve üzeri) ise yoğun (20 cm ve üzeri) kar yağışları beklendiğinden ulaşımda aksamalar, kuvvetli buzlanma ve don olayı ile yüksek kesimlerde tipi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın ve ilgili birimlerin dikkatli ve tedbirli olması önem arz etmektedir. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl çevreleri ile Adıyaman'ın kuzey kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
