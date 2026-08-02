Haberler

Metehan’da araç yangını bahçeye sıçradı: Kümes hayvanları telef oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) başkent Lefkoşa’ya bağlı Metehan bölgesinde bir araçta çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yakındaki bahçe ve kümese sıçradı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) başkent Lefkoşa'ya bağlı Metehan bölgesinde bir araçta çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yakındaki bahçe ve kümese sıçradı. Yangında kümesteki hayvanlar telef olurken, çevrede bulunan bazı araçlar da zarar gördü.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, başkent Lefkoşa'ya bağlı Metehan bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle bir araçta yangın çıktı. Metehan Sınır Kapısı yakınlarında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevrede paniğe neden oldu. Alevler, aracın bulunduğu noktanın yakınındaki bir arsada bulunan bahçeye sıçradı. Yangının bahçeye ulaşmasıyla birlikte burada bulunan kümes de alevlerden etkilendi. Kümes içerisindeki hayvanlar telef olurken, olay yerindeki bazı araçlar da zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini ve mal varlığını açıkladı! Behzat Ç. suçlamasını kabul etti

Emniyet ifadesinde tek tek açıkladı! İşte aylık geliri ve mal varlığı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sanchez'e kaos üstüne kaos! İsrail'e haddini bildirdi, başına gelmeyen kalmadı

Sen misin İsrail'e haddini bildiren! Son olayla adeta kabusu yaşıyor
Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz

Şehit yakınları ve gazilere müjde: Düzenleme hayata geçiyor
Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme

Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme
Parkta uygunsuz görüntüler bitmiyor! Bu kez Pendik'te kaydedildi

Skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi! Kimseye aldırış etmediler
Trabzonspor'dan futbol dünyasını sarsacak transfer! Mohamed Salah geliyor

Yılın transfer bombası patladı! Salah Süper Lig'e hayırlı olsun
Karadeniz yangın yeri! İHA'nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı

Korkulan oldu! İHA ile vurulan dev gemi dakikalar içinde battı
Altın yatırımcısının beklediği haber geldi

Evini, arabasını satıp altına yatıranların beklediği haber geldi