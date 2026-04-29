Metal kolilerden binlerce sentetik hap çıktı: 2 kişi tutuklandı

Mersin'de polis ekiplerince bir iş yerine düzenlenen operasyonda metal koliler içerisine gizlenmiş 111 bin 700 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik madde ticareti yapan, nakleden ve depolayan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli yürüttüğü çalışmalar sonucunda Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yeri tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramada, metal saçtan yapılmış 4 koli içerisine gizlenmiş halde toplam 111 bin 700 adet narkotik içerikli sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında olayla bağlantılı olduğu belirlenen C.D. ve A.Y.D. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN

