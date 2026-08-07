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Afyonkarahisar'da avukat krizi: Meslektaşını vuran tutuklandı

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Afyonkarahisar’da meslektaşını silahla vurarak ağır yaralayan avukat, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da meslektaşını silahla vurarak ağır yaralayan avukat, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Ali İhsan Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, avukat U.Ç. ile avukat Gökhan Katırcı arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında U.Ç., yanında bulunan tabancayla Gökhan Katırcı'ya ateş ederek iki yerinden vurdu. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine Katırcı bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan avukat U.Ç. ise polis ekiplerinin takibi sonrası olaydan yaklaşık yarım saat sonra kullandığı silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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