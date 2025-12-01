Haberler

Merzifon'da Zincirleme Kaza: 23 Yaralı

Merzifon'da Zincirleme Kaza: 23 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Merzifon ilçesinde gerçekleşen zincirleme kazada 23 kişi yaralandı. Yaralılar arasında mahkumlar ve jandarma personeli de bulunuyor. Amasya Valisi, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme kazada aralarında mahkum ve jandarma personelinin de bulunduğu 23 kişi yaralandı. Amasya Valisi Önder Bakan, kazada yaralanan 12 mahkum, 9 jandarma personeli ve 2 sürücünün sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya–Samsun karayolunda bir otomobil, yeni araçları taşıyan tır ve içinde mahkumların da bulunduğu cezaevi midibüsünün karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 12 mahkum, 9 jandarma personeli ve 2 sürücü, ambulanslarla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza bölgesinde incelemelerde bulunan Amasya Valisi Önder Bakan, "İstanbul'dan farklı illere transfer olan adli mahkumların içinde bulunduğu bir aracımızın Merzifon–Suluova arasında aynı güzergahta tırla sıkışma sonucu bir trafik kazası meydana geliyor. 12 mahkum, 9 jandarmamız, 2 de şoförümüz var. Hepsi yaralı. Orta ölçekli yaralı olan bir arkadaşımız var. Hepsinin şu anda sağlık durumları iyi" dedi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kuzey Irak'ta Barzani güçleri ile Herki aşireti arasında çatışma

Komşu ülke bir anda karıştı: Geri çekilmezseniz havaya uçururuz
Kadıköy'de kazanan yok! Derbide son sözü 90+5'te Fenerbahçe söyledi

Neler oldu neler! Kadıköy'de 90+5'te nefes kesen son!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Futbol ayakta oynanan bir oyundur

Rakiplerine okkalı gönderme: Futbol ayakta oynanan bir oyundur
Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar

Kılıçlı yemin nedeniyle TSK'dan ihraç edilen komutan için yeni karar
Migros CEO'su Özgür Tort: Bu tempoda gidersek Türkiye'de satacak ürün bulamayabiliriz

Dev zincir marketin CEO'sundan endişe yaratan uyarı
Öğretmen olduğunu söyleyen kadın yayın açıp isyan etti: Onun ismi buraya nasıl verilir?

Yayın açıp bu sözlerle isyan etti: Onun ismi buraya nasıl verilir?
Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderme: Futbol ayakta oynanan bir oyundur

Rakiplerine okkalı gönderme: Futbol ayakta oynanan bir oyundur
Yüzbaşı uçaktan keşfetmişti! Profesör uyardı: Dışarı çıkarılması derhal durdurulmalı

Yüzbaşı uçaktan keşfetti: Dışarı çıkarılması durdurulmalı
Başkente mevsimin ilk karı düştü, her yer beyaza büründü

Başkente mevsimin ilk karı düştü, her yer beyaza büründü
Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya olay tepki

Fenerbahçe taraftarından yıldız futbolcuya olay tepki
ATM'lerde yeni dönem: Mahkeme kararı olmadan hesabınız dondurulabilir

ATM'lerde yeni dönem: Hesabınız dondurulursa şaşırmayın
Beyaz Saray, Trump'ın MRI sonuçlarını açıkladı: Tamamen normal

Beyaz Saray sonuçları paylaştı, polemik sona ermedi
Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından peş peşe tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanlarını kızdıran görüntü
Durdurulamıyor! Derbilerin golcüsü Jhon Duran

Onu kim durduracak? Bu yaptıklarını duyanlar inanamıyor
Tahran'da hava kirliği alarmı, eğitim ve kamu hizmetleri durdu

Komşu ülkede kriz! Tüm okul ve kurumlar kapatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.