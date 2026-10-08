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Merzifon'da kamyonetle otomobil çarpıştı, bidonlar yola dağıldı; 3 kişi yaralandı

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Merzifon'da kamyonetle otomobil çarpıştı, bidonlar yola dağıldı; 3 kişi yaralandı
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde kamyonetle otomobil çarpıştı; devrilen kamyonetteki bidonlar yola dağıldı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kamyonetle otomobil çarpıştı. Devrilen kamyonetteki bidonların yola dağıldığı kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, geç saatlerde otogar kavşağında seyir halinde olan Ali Şahin idaresindeki 05 ADP 039 plakalı kamyonet ile Hüseyin Paydaş yönetimindeki 34 KV 7910 plakalı otomobil ile çarpıştı. Devrilen kamyonetteki bidonlar yola dağıldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan 3 yaralının durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hasar oluşan araçlar çekici yardımıyla kaza alanından kaldırılırken kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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