El freni çekilmeyen otomobil hareket edip minibüse çarptı: O anlar kamerada

Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir sokağa park edilen otomobil, el freni çekilmediği için hareket edip park halindeki minibüse çarptı. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olayda sürücüsünün park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil hareket edip yola çıktı, park halindeki minibüse çarparak durabildi.

Şans eseri kimsenin zarar görmediği kazada araçlarda hasar oluştu. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı