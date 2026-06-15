El freni çekilmeyen otomobil hareket edip minibüse çarptı: O anlar kamerada
Amasya'nın Merzifon ilçesinde park halindeki otomobil, el freni çekilmediği için hareket ederek bir minibüse çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir sokağa park edilen otomobil, el freni çekilmediği için hareket edip park halindeki minibüse çarptı. O anlar kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Merzifon Sanayi Sitesi'nde meydana gelen olayda sürücüsünün park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil hareket edip yola çıktı, park halindeki minibüse çarparak durabildi.
Şans eseri kimsenin zarar görmediği kazada araçlarda hasar oluştu. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. - AMASYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı