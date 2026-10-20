Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mersin Toroslar'da ev kurşunlamada 2 şüpheli yakalandı, 3 tabanca ele geçirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Toroslar'da ev kurşunlamada 2 şüpheli yakalandı, 3 tabanca ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Toroslar ilçesinde 13 Ekim 2026'da bir eve yönelik silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlatan polis, 2 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin bulunduğu adreste 3 tabanca, yaklaşık 200 gram kokain ve 124 bin 200 TL ele geçirildi.

Mersin'de bir evin kurşunlanmasıyla ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bulunduğu adreste yapılan aramada 3 tabanca, yaklaşık 200 gram kokain, mühimmat ve 124 bin 200 TL ele geçirildi.

Olay, 13 Ekim 2026 tarihinde merkez Toroslar ilçesine bağlı Çukurova Mahallesi 85150 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki Ö.A.'ya ait ikamete yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayın ardından Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırının 33 B 6133 plakalı araçla gerçekleştirildiğini tespit etti. Araç sahibinin bilgisine başvuran ekipler, aracın M.C.K. (19) isimli şahsa verildiğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin Erdemli ilçesine bağlı Tömük Mahallesi civarında olduğu tespit edildi.

3 tabanca, kokain ve 124 bin 200 TL ele geçirildi

İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlükleri ekiplerince koordineli olarak belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada, 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca, şarjör ve şarjöre basılı 1 fişek, 1 adet 9 milimetre çapında tabanca, şarjör ve şarjöre basılı 4 fişek, 1 adet 9 milimetre çapında tabanca, şarjör ve şarjöre basılı 8 fişek, ayrıca 8 adet 9 milimetre ve 1 adet 7,65 milimetre çapında fişek ele geçirildi. Aramalarda ayrıca yaklaşık 200 gram kokain, hassas terazi ve 124 bin 200 TL nakit para bulundu. Operasyonda M.C.K. ile A.A. (18) yakalandı.

Saldırının husumet nedeniyle gerçekleştirildiği öğrenildi

Polis ekiplerince yapılan görüşmede, şüpheli M.C.K.'nin ikamete yönelik silahlı saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini kabul ettiği öğrenildi. Şüphelinin, geçmiş dönemde ev sahibinin yakınlarıyla kavga ettiklerini ve aralarında husumet bulunduğunu, saldırıyı da bu nedenle gerçekleştirdiğini beyan ettiği belirtildi.

Öte yandan, şüphelilerden M.C.K.'nin 5, A.A.'nın ise 15 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'de gıda alarmı! 718 ton et ve tavuk ürünü piyasadan toplatılıyor

Yüzlerce ton et piyasadan toplatılıyor
Fransa'daki yağmada şaşırtan görüntü! Çöpten Rolex çıktı

Yağmacıların gözünden kaçan servet! Çöpün yanındaki kutudan çıktı
Siverek’te 16 yaşındaki kızı fuhşa zorladıkları öne sürülen 15 kişi gözaltında

16 yaşındaki kıza yaptıkları polisi harekete geçirdi! 15 gözaltı
Çıraklarını dövdüğü iddia edilen Niğdeli berber yeniden gözaltında! Savcı serbest bırakılmasına itiraz etti

Serbest kalmıştı, savcı itiraz etti! Berber yeniden gözaltında
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üsküdar'da AK Parti-MHP'nin adayı belli oldu

Üsküdar'da AK Parti-MHP'nin adayı belli oldu
Kim'in öldüğü iddiası dünyayı sarstı! Halef tartışması başladı

Dünya bu haberle çalkalanıyor! Tüm gözler yanındaki isme çevrildi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik karar! Hesaplama değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kritik karar! Hesaplama değişiyor
Ormana giren ceplerini dolduruyor! Kilosu 500 TL'den alıcı buluyor

Ormana giren ceplerini dolduruyor! Bir günde 7 bin 500 TL kazanıyorlar
Thomas Reis'ten maç sonunda dikkat çeken değerlendirme

Thomas Reis'ten dikkat çeken değerlendirme! Galibiyet böyle gelmiş
Kutluhan Taşkın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı oldu

Fon soruşturması sürerken Hazine Bakanı Şimşek'e bir yeni kurmay daha
Fransa'da polis şiddeti kamerada! Gençleri tek tek copladılar

Ülkede ortalık karıştı! Polis gençleri acımasızca copladı