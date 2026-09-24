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Mersin Toroslar'da 2 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.

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Mersin Toroslar'da 2 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.
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Mersin Toroslar'da jandarmanın uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ev ve aracında 2 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 2 kilo 100 gram esrar ele geçirildi, yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında merkez Toroslar ilçesinde bir şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Tespit edilen şüpheliyi takibe alan ekipler, operasyonla şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada 2 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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