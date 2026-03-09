Haberler

Tarsus'ta traktör devrildi: 1 ölü

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir traktörün devrilmesi sonucu 54 yaşındaki sürücü Mustafa Ulaşlı hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yaramış Mahallesi'nde seyir halindeki traktörün devrilmesi sonucu sürücü Mustafa Ulaşlı (54) aracın altında kaldı. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, Ulaşlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı. - MERSİN

