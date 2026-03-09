Tarsus'ta traktör devrildi: 1 ölü

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yaramış Mahallesi'nde seyir halindeki traktörün devrilmesi sonucu sürücü Mustafa Ulaşlı (54) aracın altında kaldı. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, Ulaşlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı