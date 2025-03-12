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Mersin Tarsus'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Mersin Tarsus'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil kaldırımda yürüyen iki şahsa çarparak refüje çıktı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, durumları iyi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, 82 Evler Mahallesi Adana Bulvarı Sesim Sarpkaya Fen Lisesi önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.S. idaresindeki 33 AZT 679 plakalı otomobili, kaldırımda yürüyen İ.B. ve İ.H.B'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil refüje çıkarken otomobil sürücüsü H.S. ve kaldırımda yürüyen İ.B. ile İ.H.B. yaralandı. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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