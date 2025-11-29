Haberler

Mersin Tarsus'ta Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı

Mersin Tarsus'ta Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Kaza, otoyolda park halindeki bir kamyona çarpılması sonucu gerçekleşti. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, soruşturma devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Tarsus Adana istikameti otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mistik Ali Gönen'in kullandığı (64) 46 NK 038 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında park halinde olan F.T. idaresindeki 80 DT 162 plakalı kamyona çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede, araç sürücüsü Mistik Ali Gönen ile aynı araçta bulunan Mustafa Gönen ve Hüsne Gönen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazadan, A.L.Y., S.Y.D ve M.G. ise yaralı kurtuldu. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
CHP kurultayında kriz: İzletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti

Kurultayda izletilen videoyu gören AK Partili Elitaş salonu terk etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarın çıldırdığı olayı Sadettin Saran ayakta alkışladı

Taraftarın çıldırdığı olayı ayakta alkışladı
Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor

Detaylar netleşti! 1,5 milyon kişinin borcu siliniyor
Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu

Kurultaya gitmeyen Kemal Kılıçdaroğlu meydan okudu
Hayranlığı başına bela oldu! Kazım Koyuncu şarkısı paylaştı, kendini karakolda buldu

Kazım Koyuncu şarkısı paylaştı, kendini karakolda buldu
Taraftarın çıldırdığı olayı Sadettin Saran ayakta alkışladı

Taraftarın çıldırdığı olayı ayakta alkışladı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 6-0'lık maç sonrası çıldırdı
Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi

Papa'nın gittiği şehir karıştı! Kalabalıktan tek bir slogan yükseldi
Öldüresiye dövdü, sonra polis merkezine gidip teslim oldu

Dakikalarca öldüresiye dövdü, sonra hiç beklenmeyen bir şey yaptı
Derbi öncesi kritik istatistik! Bunu yapan maçı kazanıyor

Derbi öncesi kritik istatistik! Bunu yapan maçı kazanıyor
Rafa Silva krizinde yeni gelişme: Kadro dışında bekletiriz

Rafa Silva krizinde yeni gelişme
Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi: Oyuncumuz yok

Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi
Düzce bu görüntüleri konuşuyor! Dilenci çırılçıplak soyunup kaçtı

Bir şehrimizin konuştuğu görüntüler! Çırılçıplak soyunup kaçtı
Alper Potuk'un yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü

Yeni takımındaki macerası sadece 5 maç sürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.