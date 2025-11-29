Mersin Tarsus'ta Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Tarsus Adana istikameti otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mistik Ali Gönen'in kullandığı (64) 46 NK 038 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında park halinde olan F.T. idaresindeki 80 DT 162 plakalı kamyona çarptı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede, araç sürücüsü Mistik Ali Gönen ile aynı araçta bulunan Mustafa Gönen ve Hüsne Gönen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazadan, A.L.Y., S.Y.D ve M.G. ise yaralı kurtuldu. Yaralılar Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN