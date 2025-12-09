Haberler

Tarsus'ta trafik kazası: 2 yaralı

Tarsus'ta trafik kazası: 2 yaralı
Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi Hürriyet Caddesi ile İbni Sina Bulvarı'nın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 33 ACB 121 plakalı otomobil ile 34 KGY 019 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - MERSİN

