Mersin Tarsus'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Mersin Tarsus'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay, Mersin-Adana otoyolu Akgedik mevkiinde bir otomobilin çekiciye çarpması sonucu gerçekleşti. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Mersin-Adana otoyolu Akgedik mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Caner T idaresindeki otomobil aynı istikamette seyir halinde olan Şahin G.Y idaresindeki çekiciye arkadan çarptı. Otomobilde yolcu olarak bulunan Emrullah Demirbaş (24) olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi de ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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