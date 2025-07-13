Mersin Tarsus'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Mersin-Adana otoyolu Akgedik mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Caner T idaresindeki otomobil aynı istikamette seyir halinde olan Şahin G.Y idaresindeki çekiciye arkadan çarptı. Otomobilde yolcu olarak bulunan Emrullah Demirbaş (24) olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi de ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - MERSİN