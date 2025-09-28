Haberler

Mersin Tarsus'ta Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs ile Tır Çarpıştı: 3 Ölü

Mersin Tarsus'ta Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs ile Tır Çarpıştı: 3 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 16 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın karıştığı kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi. 3 kişinin öldüğü kazada cenazeler Şırnak'a gönderildi.

Kaza, Adana-Pozantı otoyolunun Tarsus Damlama mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Düzce'den fındık toplamadan dönen ve Şırnak'a giden M.G. idaresindeki 07 BCY 359 plakalı minibüs, önünde seyreden B.A. yönetimindeki 42 ATL 24 plakalı tıra sol arka taraftan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste büyük hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. Kazada hayatlarını kaybeden Emine İrem Oktan (18), Maşallah Oktan (22) ve Halil Boztoğan'ın (51) cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Şırnak'a gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz

"Bugün Erdoğan ile olanları duyunca çok etkileneceksiniz"
Trump'ın Erdoğan'a yaptığı 'yakıt' çağrısı sonrası Rusya'dan art arda açıklamalar

Trump'ın talebi sonrası Rusya'dan peş peşe Türkiye açıklaması
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan, 'Savaştan büyük tehdit' diye uyarmıştı! 30 yıl sonrası için korkunç senaryo

Erdoğan "Savaştan kötü" demişti! 30 yıl sonrası için tablo vahim
KYK yurdunda kalan kız öğrenci, gözyaşları içinde isyan etti

KYK yurdunda kalan kız öğrenci, gözyaşları içinde isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.