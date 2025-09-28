Mersin Tarsus'ta Tarım İşçilerini Taşıyan Minibüs ile Tır Çarpıştı: 3 Ölü

Mersin'in Tarsus ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın karıştığı kazada ölenlerin kimlikleri belirlendi. 3 kişinin öldüğü kazada cenazeler Şırnak'a gönderildi.

Kaza, Adana-Pozantı otoyolunun Tarsus Damlama mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Düzce'den fındık toplamadan dönen ve Şırnak'a giden M.G. idaresindeki 07 BCY 359 plakalı minibüs, önünde seyreden B.A. yönetimindeki 42 ATL 24 plakalı tıra sol arka taraftan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste büyük hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü. Kazada hayatlarını kaybeden Emine İrem Oktan (18), Maşallah Oktan (22) ve Halil Boztoğan'ın (51) cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Şırnak'a gönderildi. - MERSİN