Silahla sırtından vurulan şahıs hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Eski Ömerli Mahallesi 1301 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 50 yaşındaki Oğuz Balkış'a silahlı saldırıya uğradı. Yaralı şahsı gören çevredekilerin yaptığı ihbarla olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, sırtından ağır yaralanan Balkış'a ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulansla hastaneye sevk etti. Balkış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor. - MERSİN