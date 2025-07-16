Mersin Tarsus'ta Orman Yangınları: 1 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 8 ayrı noktada çıkan orman yangınlarıyla ilgili 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesinde kısa aralıklarla 8 farklı noktadan yükselen dumanlar üzerine bölgeye sevk edilen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yangın alanlarında geniş çaplı inceleme yaptı. Yapılan araştırmalarda yangınların kasten çıkarıldığı belirlenirken, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen H.Ç. isimli şüphelinin kimliği belirlendi.

Şüpheli, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ç., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN