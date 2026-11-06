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Mersin Tarsus'ta çalınan 50 cumhuriyet altının 44'ü bulundu, 1 şüpheli tutuklandı

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Mersin Tarsus'ta çalınan 50 cumhuriyet altının 44'ü bulundu, 1 şüpheli tutuklandı
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Mersin Tarsus'ta bir iş yerinden 50 cumhuriyet altını, 50 bin TL ve kamera kayıt cihazı çalındı; JASAT 74 saatlik kamera görüntüsü ve parmak izi çalışmasıyla 2 şüpheliyi belirledi. Çalınan altınların 44'ü iş yerine teslim edildi, 1 şüpheli tutuklandı, firari şüpheli aranıyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir iş yerinden 50 cumhuriyet altını, 50 bin TL ve kamera kayıt cihazının çalındığı hırsızlık olayı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin 74 saatlik kamera görüntüsünü incelemesi ve parmak izi çalışmasıyla aydınlatıldı. Olayla ilgili 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus ilçesinde bir iş yerinde meydana gelen hırsızlık olayının ardından iş yeri sahibi, 50 cumhuriyet altını, 50 bin TL nakit para ile kamera kayıt cihazının çalındığını jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri olayın aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.

74 saatlik görüntü incelendi

Olayla ilgili çalışma yürüten JASAT ekipleri, iş yerine ait güvenlik kameralarının toplam 74 saatlik görüntüsünü detaylı şekilde inceleyerek şüphelilerin izini sürdü. Ekiplerin yaptığı parmak izi incelemeleri de soruşturmaya katkı sağladı.

Yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucunda olaya karıştığı değerlendirilen 2 şüphelinin kimliği tespit edildi.

Şüphelilerin tespit edilmesinin ardından gerçekleştirilen çalışmalarda, çalınan 50 cumhuriyet altınının 44'ü ele geçirildi. Ele geçirilen altınlar iş yeri sahibine teslim edildi.

Kimliği belirlenen 2 şüpheliden 1'i jandarma ekiplerince yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Firari şüphelinin yakalanması ve çalınan diğer malzemelerin ele geçirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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