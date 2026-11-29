Mersin'in Silifke ilçesinde market çalışanını tabancayla ayağından yaraladığı gerekçesiyle aranan zanlı, saklandığı eve düzenlenen operasyonda polis ekipleri ile çatışmaya girip, silahla kendini vurarak intihar etti.

Olay, 23 Kasım'da Silifke ilçesine bağlı Sarıcalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, maskeli bir kişi girdiği marketteki çalışandan para istedi. Çalışanın karşı koyması üzerine şüpheli, tabancayla ateş ederek çalışanı ayağından yaraladıktan sonra kaçtı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda zanlının kimliği belirlendi. Zanlı Cemal T.'nin Atakent Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı tespit edildi. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, zanlıya 'teslim ol' çağrısında bulundu. Çağrıya uymayan Cemal T., ekiplerin üzerine tabancayla ateş açtı. Bunun üzerine polis ekipleri ile zanlı arasında kısa süreli çatışma yaşandı. Bir süre sonra zanlı, elindeki silahla kendini vurarak intihar etti.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı