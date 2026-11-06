Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Mersin Mezitli'de polis, toplam 46 yıl 20 gün hapis cezası olan 2 firariyi yakaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Mezitli'de polis, toplam 46 yıl 20 gün hapis cezası olan 2 firariyi yakaladı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Mezitli ilçesinde polis, haklarında kesinleşmiş toplam 46 yıl 20 gün hapis cezası bulunan 2 aranan şahsı yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar, işlemleri tamamlanınca cezaevine teslim edildi.

Mersin'in Mezitli ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş toplam 46 yıl 20 gün hapis cezası bulunan 2 aranan şahıs yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan M.G. ve S.Ç. yakalandı.

Yapılan incelemede M.G.'nin, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ile hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplam 21 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Diğer şüpheli S.Ç.'nin ise aynı suçlardan toplam 25 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen her iki şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rusya'nın savaşı kazanması için 60 deveyi kurban edecek

Şamanın savaş planını duyanlar isyan etti
Demet Özdemir'in siyah elbisesi olay oldu! Cesur tarzıyla büyüledi

Güzel oyuncunun siyah elbisesi olay oldu! Cesur tarzıyla büyüledi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konya'da 21 yıllık sır çözüldü! Ömer Faruk Akıllı cinayetinde 5 tutuklama

21 yıllık faili meçhul çözüldü! 5 ilde baskın, 5 tutuklama
Zeytinleri çalınınca son çare bu yazıyı astı! Yok böyle beddua

Zeytinleri çalınınca son çare bu yazıyı astı
Jelibon ve bebe bisküvisi aromalı e-sigara uyarısı! 10-11 yaşındaki çocuklar bile kullanıyor

Jelibon, bebe bisküvisi aroması! Çocukları böyle hedef alıyorlar
8 kişiyi öldüren caninin geçmişinde dikkat çeken olay! Aracını bu hale getirmişler12

8 kişiyi öldüren caninin geçmişinde dikkat çeken olay! Aylar önce...
69 kişinin öldüğü tren kazasında skandal şüphe! AB fonları mercek altında

69 kişinin öldüğü faciada fon skandalı şüphesi! Savcılık devrede
Killa Hakan'ın sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Bilinçli şekilde uyutuluyor

Yoğun bakımdaki ünlü rapçiden haber var!
İşte dünyanın ilk biyonik insansı robot haber sunucuları

İşte dünyanın ilk biyonik insansı robot haber sunucuları