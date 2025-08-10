Mersin Limanı'nda 587 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Mersin Limanı'nda 587 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, şüphe üzerine detaylı incelemeye alınan bir konteynerde 587 kilogram esrar maddesi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin Limanı'nda şüphe üzerine detaylı incelemeye alınan konteynerde 587 kilogram esrar ele geçirildi.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, tarama sistemine sevk edilen bir konteynerde şüpheli yoğunluklar tespit edildi.

Konteynerde yapılan detaylı incelemelerde toplam 587 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheliler hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yargıtay'dan emsal karar! Evi terk ederken bir kez daha düşünün

Yargıtay'dan emsal karar! Evi terk ederken bir kez daha düşünün
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere'deki Filistin'e destek gösterilerine katılan 466 kişi gözaltına alındı

Yüzlerce kişi Gazze için sokağa indi, yaşananlar ülke tarihine geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.