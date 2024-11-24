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Mersin-Karaman Yolunda Mahsur Kalan İki Aile Kurtarıldı

Mersin-Karaman Yolunda Mahsur Kalan İki Aile Kurtarıldı
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Mersin-Karaman Ayrancı yolunda kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla mahsur kalan iki aile, jandarma ve karayolları ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Mersin- Karaman Ayrancı yolunda kar ve tipi nedeniyle araçlarıyla mahsur kalan iki aile, jandarma ve karayolları ekiplerince kurtarıldı.

Meteorolojinin açıkladığı kar yağışı ve tipi, Mersin'de de 1500 rakım üzerindeki bölgelerde etkili oldu. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Mersin'in Erdemli ilçesi ile Karaman Ayrancı'yı birleştiren karayolu da ulaşıma kapadı. Akşam saatlerinde iki otomobilde bulunan 6 kişi yolda mahsur kalırken, durum jandarmaya bildirildi. 4X4 tam donanımlı araçla jandarma ekibi ve karayolları ekibi bölgeye sevk edildi. Mahsur kalan ailelere ulaşan ekipler onları kurtardı. Aileler, Güzeloluk Jandarma Komutanlığına götürülürdü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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