Mersin Gülnar'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, Tırnak Mahallesi sınırlarında meydana geldi ve alevler kontrol altına alındı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, ilçeye bağlı Tırnak Mahallesi sınırlarında ormanlık alanda çıktı. Yangını fark edenler durumu orman müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye 3 arazöz ve 1 müdahale aracıyla birlikte orman işçileri sevk edildi. Yangının çıktığı alana ulaşan ekiplerin yaptığı çalışmada alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bölgede ekiplerin soğutma çalışması yaptığı bildirildi. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa