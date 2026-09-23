Mersin Erdemli'de tankerin çarptığı kadın yaşamını yitirdi, sürücü gözaltına alındı

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Mersin'in Erdemli ilçesinde yolun karşısına geçerken tankerin çarptığı kadın hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Merkez Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvar'ında Erdemli Devlet Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.A. idaresindeki 31 AUD 767 plakalı tanker, hastane kavşağında yolun karşısına geçmek isteyen Pakize Aksay'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Aksay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcının incelemesinin ardından kadının cenazesi morga kaldırıldı.

Sürücünün gözaltına alındığı kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde tankerin yolun ortasında kadına çarpma anları yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı