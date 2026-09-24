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Mersin Erdemli'de otomobil tabiat parkında askıda kaldı, 2 kişi hafif yaralandı

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Mersin Erdemli'de otomobil tabiat parkında askıda kaldı, 2 kişi hafif yaralandı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, Mersin-Antalya D-400 kara yolunda tabiat parkının tel çitlerini kırarak askıda kaldı. Kazada araçta bulunan 2 kişi hafif yaralanırken, yaralılar ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tabiat parkına girerken askıda kalması dikkat çekti. Kazada araçta bulunan 2 kişi ise hafif yaralandı.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 kara yolunda Erdemli ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ilçe merkezi istikametine giden Y.C. yönetimindeki 38 ZF 460 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araç tabiat parkının tel çitlerini kırarak asılı kaldı. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan 2 yaralı sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla ilçe devlet hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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