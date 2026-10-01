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Mersin Erdemli'de minibüs otomobile çarptı, minibüsün kapısı otomobile saplandı

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Mersin Erdemli'de minibüs otomobile çarptı, minibüsün kapısı otomobile saplandı
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Mersin Erdemli'de akşam saatlerinde Elvanlı istikametinden gelen toplu taşıma minibüsü, Kargıpınarı'nda duran otomobile çarptı. Kazada minibüsün komple çıkan kapısı otomobile saplandı; kaza anı cep telefonuyla görüntülenirken yaralanan olmadı.

Mersin'de meydana gelen kazada minibüsün kapısı, otomobilde asılı kaldı.

Kaza, akşam saatlerinde Erdemli ilçesi Kargıpınarı Mahallesi 50. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Elvanlı Mahallesi istikametinden gelen toplu taşıma minibüsü, duran otomobile çarptı. Kazada komple çıkan minibüsün kapısı, otomobile saplandı. Kaza anı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenirken, kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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