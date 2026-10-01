Mersin Erdemli'de 560 gram bonzai ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı, 1'i tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda paket paket satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Erdemli ilçesinde 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Belirlenen şüphelileri takibe alan ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında, ev ve işyerlerinde yapılan aramada paket paket satışa hazırlanan 560 gram bonzai, 6 adet uyuşturucu hap, 3 gram metanfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve 11 mermi ele geçirildi.

Jandarmada adli işlemleri yapılan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı