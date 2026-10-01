Haberler

Mersin Erdemli'de 560 gram bonzai ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı, 1'i tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin Erdemli'de 560 gram bonzai ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı, 1'i tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarmanın uyuşturucu operasyonunda satışa hazır 560 gram bonzai, 6 uyuşturucu hap ve 3 gram metanfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda paket paket satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında Erdemli ilçesinde 2 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Belirlenen şüphelileri takibe alan ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında, ev ve işyerlerinde yapılan aramada paket paket satışa hazırlanan 560 gram bonzai, 6 adet uyuşturucu hap, 3 gram metanfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve 11 mermi ele geçirildi.

Jandarmada adli işlemleri yapılan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 35 sitede yayınlandı.
Vahap Seçer soruşturmasında sahte teklif iddiası! 51 firmadan 34'ü 'Kaşe ve imzalar bizim değil' dedi

Başkanın başını yakacak ifadeler dosyada! Tanıklar bir bir döküldü
'Mağdurum' diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu

"Mağdurum" diyen Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski SPK Başkanı'na soruldu: Bir hissedeki bin kat artış nasıl fark edilmedi?

Milyonların aklındaki soru yöneltildi, verdiği yanıt beyin yaktı
Fon soruşturmasında Tera yöneticileri Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener tutuklandı

Fon krizinde peş peşe kararlar! İki üst düzey yönetici için yolun sonu
Akaryakıtta ÖTV düzenlemesi Resmi Gazete’de: Tarihin en büyük zammı engellendi

Tarihin en büyük zammı engellendi! Akaryakıtta yeni dönem
Şarkıcı Nev'den üzen haber! Karaciğer nakli bekliyor

Şarkıcı Nev'den üzen haber! Donör aranıyor
Elazığ'da sokak ortasında dehşet! Araya alıp acımasızca darbettiler

Sokak ortasında meydan dayağı kameralara yansıdı

Sinop'ta tekne alabora oldu! 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis aranıyor

Sinop'ta iki polisin olduğu tekne alabora oldu! 1'i öldü, 1'i kayıp
Süper Lig'in en değerli 11'i belli oldu

Ligin en değerli 11'i belli oldu! Bu takım Avrupa devlerine kafa tutar