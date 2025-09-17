İdris Yılmaz, Mersin İl Emniyet Müdürü Olarak Göreve Başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname kapsamında Hakkari İl Emniyet Müdürü iken Mersin İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan İdris Yılmaz, yeni görevine başladı.

Yeni görev yeri olan Mersin'e gelen Yılmaz, İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, birim amirleri ve çok sayıda teşkilat mensubu tarafından karşılandı. Karşılama sırasında personelle tek tek tokalaşarak tanışan Yılmaz, emniyet mensuplarına görevlerinde başarılar diledi.

Mersin'de huzur ve güvenin korunması için ekip ruhuyla çalışacaklarını vurgulayan İl Emniyet Müdürü Yılmaz, "Önceliğimiz, vatandaşlarımızın güvenliği ve huzurudur. Tüm birimlerimizle koordineli bir şekilde hareket ederek, şehrimizin emniyet hizmetlerinde daha ileriye gitmesi için gayret göstereceğiz" dedi. - MERSİN