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Mersin'deki silahlı saldırıda ölen Hasan Sevindik Adana'da toprağa verildi

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Mersin'deki silahlı saldırıda ölen Hasan Sevindik Adana'da toprağa verildi
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Mersin'in Erdemli ilçesindeki silahlı saldırıda yaralanıp hastanede ölen Hasan Sevindik, Adana'da toprağa verildi. Olayda Sevindik'in eşi Anna Barakat öldü, aralarında saldırganın da olduğu 5 kişi yaralandı.

Mersin'de düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Hasan Sevindik'in cenazesi, Adana'da toprağa verildi.

Olay, 12 Kasım saat 20.00 sırlarında Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde D-400 kara yolu kenarında iş yerlerinin yoğun olduğu bölgede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaldırımda yürüyen M.F.G. (30), yanında otomobilde getirdiği tüfekle çevreye ateş açtı. Açılan ateş sonucu Suriye uyruklu Anna Barakat (41) olay yerinde hayatını kaybederken, Barakat'ın eşi Hasan Sevindik ve çevrede bulunan Reşat Köroğlu, Mustafa Can Samırkaş ile eşi Gülsüm Gizem Tunç Samırkaş yaralandı. Saldırının ardından şüpheli, olayda kullandığı tüfekle kendisini vurdu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Saldırganın da aralarında bulunduğu toplam 5 yaralı, ambulanslarla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde çok sayıda dolu ve boş kartuş bulunurken, savcının incelemesi sonrasında Barakat'ın cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Erdemli Devlet Hastanesi'nde tedavisi süren durumu ağır olan adliye de icra müdür yardımcısı olduğu öğrenilen Hasan Sevindik öğleden sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sevinç'in olayda hayatını kaybeden Anna Barakat'la 1 ay önce düğün yaparak evlendiği, ancak resmi nikah işlemleri devam ederken olayın yaşandığı ortaya çıkmıştı.

Mersin'den Adana'ya getirilen Hasan Sevindik'in cenazesi, Seyhan ilçesinde bulunan Küçükoba Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeye, Hasan Sevindik'in ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.

Hasan Sevindik'in eşi Anna Barakat'ın cenazesinin ise yarın Suriye'nin Lazkiye kentinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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