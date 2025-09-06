Haberler

Mersin'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Mersin'in Erdemli ilçesinde Kösbucağı Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 2 dönüm alan zarar gördü.

Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Kösbucağı Mahallesi sınırlarında ormanlık alanda çıktı. Alınan bilgiye göre, mahalle yolu üzerindeki ormanlık alanda çıkan yangını fark edenler durumu Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye 3 arazöz ve bir su tankeri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler alevlere müdahalede etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi.

Yangının çıkışıyla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

