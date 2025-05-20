Mersin'deki Elektronik Fabrikasında Yangın Çıktı

Mersin'deki Elektronik Fabrikasında Yangın Çıktı
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Mersin'in Toroslar ilçesinde bir elektronik ürünü üreten fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ve TOMA ekipleri yangına müdahale ediyor.

Mersin'de çeşitli elektronik ürünler üreten bir fabrika alev alev yanmaya başladı. Bölgeye gönderilen itfaiye ve TOMA ekipleri yangını kontrol altına almak için müdahale ediyor.

Yangın, sabah saatlerinde merkez Toroslar İlçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı üzerinde bulunan bir elektronik üretim yapan fabrikada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı fabrikada yangın çıktı. Yangını fark edenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk ederken, İl Emniyet Müdürlüğü'nden de TOMA'ları yönlendirdi. Fabrika alev alev yanarken, itfaiye ekipleri bölgeye ulaşarak müdahaleye başladı. TOMA'ların da bölgeye ulaşarak söndürmeye destek verdiği yangının kontrol altına alınmasına çalışılıyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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