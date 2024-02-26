Düğün salonunda yangın! Tavan birden alev aldı
Mersin Yenişehir'de bir düğün salonunda sobadan kaynaklanan bir yangın çıktı. Tavanın alev almasıyla fark edilen yangında konukların hızlı tepkisi ve salonun hemen boşaltılmasıyla facia atlatıldı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.
Mersin'de bir düğün salonu, içinde davetlilerin bulunduğu sırada yanmaya başladı. Tavanın alev alması sonrasında fark edilen yangında, davetlilerin hızlı hareketi ve salonun hemen boşaltılması sonucunda adeta bir faciadan dönüldü.
SOBA YANGIN ÇIKARDI
Yenişehir ilçesine bağlı Emirler Mahallesi'ndeki düğün salonunda bir düğün sırasında salon içerisindeki sobadan kaynaklı tavan alev aldı. Konukların alevleri fark etmesi üzerine salon boşaltıldı.
KONTROL ALTINA ALINDI
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden söndürülürken, olayda yaralanan olmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.