Düğün salonunda yangın! Tavan birden alev aldı

Mersin'de bir düğün salonu, içinde davetlilerin bulunduğu sırada yanmaya başladı. Tavanın alev alması sonrasında fark edilen yangında, davetlilerin hızlı hareketi ve salonun hemen boşaltılması sonucunda adeta bir faciadan dönüldü.

SOBA YANGIN ÇIKARDI

Yenişehir ilçesine bağlı Emirler Mahallesi'ndeki düğün salonunda bir düğün sırasında salon içerisindeki sobadan kaynaklı tavan alev aldı. Konukların alevleri fark etmesi üzerine salon boşaltıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın büyümeden söndürülürken, olayda yaralanan olmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.