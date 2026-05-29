Haberler

Mersin'de zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Mersin'de zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Mut-Silifke yolunda 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Mersin'de 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Mut-Silifke yolunda Köselerli Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Silifke istikametine seyir halinde olan 70 ABS 123 plakalı tır ile karşı istikametten gelen 33 UN 220 plakalı otomobil ve 33 AEB 163 plakalı cipin çarpıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada cip sürücüsü Burak Yaylamaz (33) olay yerinde hayatını kaybetti, diğer araçlarda bulunan 2'si çocuk 5 kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında ambulanslara ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Kaza yerine yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Yaylamaz'ın cenazesi morga götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran ile müzakere sonucunu açıklayacağını belirten Trump, Durum Odası'dan yine kararsız ayrıldı

Dünyanın gözü kulağı oradaydı: Trump sessizliğe büründü
CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'nun 'Şimdi arınma zamanı' yazılı posteri asıldı

CHP Genel Merkezi'nde dikkat çeken poster! Üzerinde yazanlar manidar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rakam öyle böyle değil! Arda Güler'in yeni takımını duyurdular

Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Yeni takımını duyurdular
Trump, İran konusundaki nihai kararını vermek üzere toplantıya girdi

Dünya nefesini tuttu! Gözler Trump'ın vereceği nihai kararda
12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı

12 yaşındaki çocuk annesine acımasızca saldırdı: Sebebi akıl almaz
Adıyaman'da serinlemek için gölete giren 2 çocuk boğuldu

Kent 2 çocuğun yasını tutuyor! Acı haber bu bekleyişin ardından geldi
Murat Karayalçın'dan 'yeni parti' açıklaması: Tasfiye olursa düşünülmeli

CHP'nin eski liderinden 'yeni parti' açıklaması
Altında rota değişti, piyasada yeni hesap başladı

Altında rota değişti
Özlem Çerçioğlu, CHP'de olup bitenler için sessizliğini bozdu

Ve Özlem Çerçioğlu da topa girdi