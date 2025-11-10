Haberler

Mersin'de Yolcu Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı

Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada, yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada toplam 10 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, Yunus Emre Mahallesi D-400 Karayolu Mersin-Tarsus istikametindeki Yeni Hal Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.T. (55) idaresindeki 33 APE 854 plakalı ve içinde 9 yolcu bulunan şehirler arası minibüs ile E.K. yönetimindeki 33 PP 399 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs devrilerek yol kenarındaki sulama kanalına düştü.

Kazada, otomobil sürücüsü E.K. ile araçtaki 3 kişi ve minibüste bulunan 6 kişi olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
