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Otomobilin çarptığı genç avukat hayatını kaybetti

Otomobilin çarptığı genç avukat hayatını kaybetti
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Mersin'in Erdemli ilçesinde yaya geçidinden geçen 24 yaşındaki avukat Tuğçe Şen, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin çarptığı kadın avukat kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Mersin-Antalya D-400 kara yolunda Erdemli ilçesi Alata Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, U.D. idaresindeki 27 AOU 439 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçen 24 yaşındaki Tuğçe Şen'e çarptı. Kazada ağır yaralanan genç kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken durum sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Şen'i, ambulansla ilçe devlet hastanesine sevk etti. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Şen'in Mersin Barosu avukatlarından olduğu öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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