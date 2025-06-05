Mersin'de Yasadışı Bahis Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de Yasadışı Bahis Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda, internet üzerinden bahis oynatarak haksız kazanç elde eden 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Operasyonda çeşitli dijital malzemelere de el konuldu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yasadışı bahse yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erdemli ilçesinde 2 şüphelinin internet üzerinden yasadışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiğini belirledi. Belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla Erdemli Cumhuriyet Başsavcılıği koordinesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda jandarma ekipleri 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 4 adet cep telefonu, 2 adet sim kart, 1 adet flaş bellek ile çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el konuldu.

Jandarmada ifadeleri alınan 2 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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