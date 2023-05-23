Mersin'de yağışlar tren seferlerini de durdurdu

Mersin'de etkili olan yağışlar nedeniyle rayların altındaki taşların boşalması sonucu tren seferlerinin geçici olarak durdurularak çalışma başlatıldığı bildirildi.

Mersin'de etkili olan yağışlar nedeniyle rayların altındaki taşların boşalması sonucu tren seferlerinin geçici olarak durdurularak çalışma başlatıldığı bildirildi.

Gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur, Mersin - Tarsus - Adana tren yolunun Huzurkent mevkiinde hasara neden oldu. Sağanak yağmur sularının taşıdığı taşlar nedeniyle rayların altı boşaldı. Boşalma nedeniyle yaşanabilecek herhangi bir olayın önüne geçmek için seferler geçici olarak durduruldu. Mersin'e gitmekte olan tren de Huzurkent mevkiinde durdu. İçindeki yolcular ise başka araçlarla gönderildi.

Yetkililer, altı boşalan rayların onarımına başlandığını belirtti. Seferlerin bugün gün boyu yapılamayabileceği de kaydedildi. - MERSİN