Mersin'de Uyuşturucu ve Tefecilikle Mücadele İçin Yoğun Operasyonlar

Mersin'de Uyuşturucu ve Tefecilikle Mücadele İçin Yoğun Operasyonlar
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Mersin'de emniyet ve jandarma birimleri, 2025 yılının ilk yarısında uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine karşı 677 operasyon düzenleyerek 974 kişiyi yakaladı. Ayrıca tefecilik suçlarına yönelik de 42 operasyon gerçekleştirilerek 136 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de emniyet ve jandarma birimleri, ilin huzur ve güvenliğini sağlamak adına 2025 yılının ilk 6 ayında yoğun operasyonlara imza attı. Uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine karşı gerçekleştirilen operasyonlarda yüzlerce kişi gözaltına alınırken, birçok şüpheli de tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine yönelik 677 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 974 şahıs yakalandı, 576'sı tutuklandı, 189'u hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Ayrıca, kullanıcılık ve diğer suçlarla ilgili 3 bin 214 olayda toplam 3 bin 544 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda 366 kilogram uyuşturucu madde, 3 milyon 219 bin adet uyuşturucu hap ve bin 628 kök kenevir ele geçirildi.

Aynı dönemde tefecilik suçlarına yönelik de kararlı mücadele yürütüldü. 42 ayrı operasyonda 136 kişi gözaltına alınırken, bu kişilerden 44'ü tutuklandı, 20'sine adli kontrol uygulandı.

Yetkililer, "Güvenli bir şehir, huzurlu bir gelecek" hedefiyle çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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