Mersin'de Uyuşturucu Ticaretine Yönelik Operasyon: 1 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yapmak amacıyla yasadışı ekim yapan 1 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ve Silifke ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen araştırmalar sonucunda, bir şahsın kendi bahçesinde uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasadışı kenevir bitkisi ekimi yaptığı tespit edildi. Takibe alınan şüpheli, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 862 kök Hint keneviri bitkisi ile 3 kilo 960 gram kubar esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı. - MERSİN