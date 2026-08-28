Mersin'de Torbacı Operasyonu: 3 Şüpheli Tutuklandı

Mersin'de uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen sokak satıcılarına yönelik Mezitli ve Toroslar ilçelerinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Mezitli ve Toroslar ilçelerinde yürütülen çalışmalar kapsamında S.T. ve U.K. isimli şüphelilerden 8 blister içerisinde 110 sentetik ecza maddesi, 28,82 gram sentetik kannabinoid, 1,32 gram kokain ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 200 TL ele geçirildi.

Operasyon kapsamında Z.A. isimli şüphelinin üzerinden ise 4,10 gram metamfetamin, 0,60 gram alfametilfenatilamin ve sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.T., U.K. ve Z.A., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı