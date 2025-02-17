Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Yakalandı

Mersin'in ilçelerinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yapan 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Tarsus, Silifke, Mut ve Anamur ilçelerinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 4 ilçede 6 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Belirlenen şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli de yakalanırken, aramalarda 50 gram metamfetamin, 30 gram UC maddesi, 8 gram kubar esrar, 54 adet uyuşturucu hap, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 65 adet fişek ile 37 bin 850 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, adli işlemlerinin yapılması için jandarmaya götürüldü. - MERSİN