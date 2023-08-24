Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli gözaltına alındı
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Mersin'in Erdemli, Çamlıyayla ve Anamur ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 396 gram esrar, 327 kök Hint keneviri ve 15 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Mersin'in Erdemli, Çamlıyayla ve Anamur ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu elde etmek amacıyla kök Hint keneviri yetiştiren şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında, Erdemli, Çamlıyayla ve Anamur ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 396 gram esrar, 327 kök Hint keneviri ve 15 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 3 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - 3. Sayfa