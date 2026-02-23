Haberler

Mersin'de 27 litre metamfetamin ele geçirildi: 3 tutuklama

Mersin'de 27 litre metamfetamin ele geçirildi: 3 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de düzenlenen narkotik operasyonunda 16 parçada toplam 27 litre metamfetamin ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 16 parça halinde 27 litre metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kamu düzeninin korunması ve uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri koordineli çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli bir araç takibe alındı.

Akdeniz ilçesi otoban bağlantı yolunda durdurulan ve G.K. isimli şahsın idaresindeki araçta yapılan aramada, 16 parça halinde toplam 27 litre metamfetamin maddesi ele geçirildi. Çalışmaların genişletilmesi üzerine olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 araç ve sürücüsü üzerinde de inceleme yapıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan G.K., H.H.P. ve J.S.H. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan Meksika'yı savaş alanına çeviren kartel operasyonuna ilişkin ilk yorum

Ne diyeceği merak konusuydu! Trump'ın Meksika'ya açık bir çağrısı var
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var

Kritik toplantı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın yenilgisi sonrası Fenerbahçeli futbolcuların mesajlaşma grubunda büyük coşku

G.Saray'ın yenilgisi sonrası WhatsApp grubunda büyük coşku
İşten çıkıp evine giderken gördüklerine isyan etti: Orucuz, utanın biraz

Evine giderken gördüklerine isyan etti: Orucuz, utanın biraz
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Düğün gecesi ölen uzman çavuşun dosyası cinayete döndü

Düğün gecesi ölen uzman çavuşun dosyası cinayete döndü
Galatasaray'ın yenilgisi sonrası Fenerbahçeli futbolcuların mesajlaşma grubunda büyük coşku

G.Saray'ın yenilgisi sonrası WhatsApp grubunda büyük coşku
Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor

Ülke bir günde bu hale geldi! Sokakların son hali inanılmaz
24 yıllık kariyerinde bir ilk olabilir! Abdullah Avcı'nın aldığı teklifler açıklandı

Abdullah Avcı'nın aldığı tüm teklifler duyuruldu