Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 234 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Mersin'de Uyuşturucu Operasyonu: 234 Kök Kenevir Ele Geçirildi
Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu madde üreten 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evinde ve çevresinde saksılarda 234 kök hint keneviri ile 8 kilo 690 gram kubar esrar ve 100 gram bonzai bulundu.

Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan şüphelilerden birinin evinin çevresinde çok sayıda saksıda uyuşturucu yetiştirdiği ortaya çıktı. Operasyonda 234 kök hint keneviri ile 8 kilo 690 gram kubar esrar ve 100 gram bonzai ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde merkez Akdeniz, Mezitli ve Silifke ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 2 şüphelinin farklı adreslerde uyuşturucu madde ürettiği bilgisine ulaşan ekipler operasyon yaptı. 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin bir başkasının bahçesine, diğer şüphelinin ise evinin çevresinde balkon gibi çevrilmiş alanda saksılara uyuşturucu madde üretmek için kenevir ektiği ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin ektiği 234 kök Hint keneviri ile 8 kilo 690 gram kubar esrar ve 100 gram bonzai ele geçirdi.

Jandarmada ifadesi alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 1'i, tutuklandı diğeri adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
