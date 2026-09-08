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Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Mersin’de jandarma ekiplerinin düzenlediği baskında 2 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de jandarma ekiplerinin düzenlediği baskında 2 kilogram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında merkez Toroslar ilçesinde şüpheliler E.K. ile D.Ş. belirlendi. Belirlenen şüpheliler düzenlenen baskınla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin araç ve evinde yapılan aramalarda 2 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ile ilgili adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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