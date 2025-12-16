Mersin'de son 1 haftadaki uyuşturucu operasyonlarında 205 şüpheli yakalandı

Mersin'de son 1 haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 205 şüphelinin yakalandığı, bu kişilerden 18'nin tutuklandığı bildirildi.

Mersin'de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Valilik koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 8-14 Aralık tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadeleye yönelik 169 narkotik olayı meydana geldi. Operasyonlarda 205 şüpheli yakalanırken, 18 kişi tutuklandı.

Şüphelilere ait ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 4 bin 796 adet uyuşturucu hap ile bin 459 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca 2 tüfek, 4 tabanca ve 77 tabanca fişeğine el konuldu.

Öte yandan, uyuşturucuyla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla yürütülen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi kapsamında 22 oturumda 3 bin 200 anneye bilgilendirme yapıldı. 'Narko-yetişkin' faaliyetleri çerçevesinde ise 14 oturumda 2 bin 250 kişiye bilgilendirme sunumları gerçekleştirilirken, Narvas ve Uyuma projeleri de tanıtıldı. - MERSİN