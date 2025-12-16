Haberler

Mersin'de son 1 haftadaki uyuşturucu operasyonlarında 205 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 205 şüpheli yakalanırken, 18 kişi tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Ayrıca toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla projeler gerçekleştirildi.

Mersin'de son 1 haftada gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 205 şüphelinin yakalandığı, bu kişilerden 18'nin tutuklandığı bildirildi.

Mersin'de huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Valilik koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 8-14 Aralık tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadeleye yönelik 169 narkotik olayı meydana geldi. Operasyonlarda 205 şüpheli yakalanırken, 18 kişi tutuklandı.

Şüphelilere ait ikamet, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 4 bin 796 adet uyuşturucu hap ile bin 459 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca 2 tüfek, 4 tabanca ve 77 tabanca fişeğine el konuldu.

Öte yandan, uyuşturucuyla mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla yürütülen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi kapsamında 22 oturumda 3 bin 200 anneye bilgilendirme yapıldı. 'Narko-yetişkin' faaliyetleri çerçevesinde ise 14 oturumda 2 bin 250 kişiye bilgilendirme sunumları gerçekleştirilirken, Narvas ve Uyuma projeleri de tanıtıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz'de vurulan gemilerle ilgili iki ülkeye uyarı

Erdoğan'dan vurulan gemiler için ilk açıklama! İki ülkeyi uyardı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jayden Oosterwolde'nin geleceği hakkında yeni gelişme

Yönetimi net bir dille uyardı: Onu asla satmayacaksınız
Serenay Sarıkaya paylaştı! Ayağını gören dönüp bir daha baktı

Serenay Sarıkaya paylaştı! Ayağını gören dönüp bir daha baktı
Eski kulübüne şok! Kylian Mbappe servetine servet kattı

Eski kulübüne hiç acımadı
Mehmet Akif Ersoy olayından sonra Habertürk'te bomba istifa

Mehmet Akif Ersoy olayından sonra Habertürk'te bomba istifa
Jayden Oosterwolde'nin geleceği hakkında yeni gelişme

Yönetimi net bir dille uyardı: Onu asla satmayacaksınız
Hakan Çalhanoğlu hakkında sevindiren haber

Hakan hakkında sevindiren haber
Sözde barınakta dehşet görüntüler: Köpekler açlıktan birbirini yedi

Sözde barınakta dehşet görüntüler! Köpekler açlıktan birbirini yedi
Galatasaray'dan Mauro Icardi kararı

G.Saray'dan Icardi kararı! Bazıları sevinecek bazıları üzülecek
Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme

Müstehcen sahneleri sonrası Evrim Akın'dan olay gönderme
Memurun dikkati dolandırıcının 20 milyonluk oyununu bozdu

Memurun dikkati 20 milyonluk oyunu bozdu
Arda Güler ve Xabi Alonso soyunma odasında kavga etti

Soyunma odasında kavga etti
Fenerbahçe'de deprem! Konyaspor maçında sakatlanan yıldız tam 2 ay yok

Konyaspor maçında sakatlanan yıldız tam 2 ay yok
Liseli kızların mesajlaşma grubuna müstehcen fotoğraf yollayan öğretmen tutuklandı

Öğretmenlerinden gelen fotoğraf liseli kızları çılgına çevirdi
title