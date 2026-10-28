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Mersin'de uyuşturucu çalışmasında 8 şüpheliden 7'si tutuklandı

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Mersin'de uyuşturucu çalışmasında 8 şüpheliden 7'si tutuklandı
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu çalışmasında 8 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemede 7 şüpheli tutuklandı, bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de polisin yaptığı çalışmada yakalanıp adliyeye sevk edilen torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde satıcısı 7 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen şüphelilere yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 8 şüpheli belirlenerek yapılan çalışmalarla yakalandı. Şüphelilerin üzerleri, araçları ve adreslerinde yapılan aramada çeşitli miktarlarda kokain, sentetik ecza, metamfetamin, esrar, uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Emniyette işlemleri yapılan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan 8 şüpheli den 7'si 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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