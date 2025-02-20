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Mersin'de Üç Ayrı Kaza: Güvenlik Kameraları Kaydetti, Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Mersin'de Üç Ayrı Kaza: Güvenlik Kameraları Kaydetti, Sürücü İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
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Mersin'in Toroslar ilçesinde meydana gelen iki ayrı kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilin kanala uçtuğu olayda sürücü kurtulamadı, diğer kazada ise hafif ticari araç sepetli motora çarptı. Ayrıca, Adana-Tarsus Otoyolu'nda hafriyat kamyonu şarampole uçarken sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mersinde meydana gelen iki ayrı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri dikkat çekerken, bir başka olayda ise devrilen kamyonun sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesinde Gözne yolunda meydana gelen kazada otomobil yoldan çıkarak kanala uçtu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İkinci bir kaza da yine Toroslar ilçesinde Yalınayak Mahallesi Çiftçiler Caddesi'nde meydana geldi. Caddeden seyir halinde olan hafif ticari araç, önünde giden sepetli motora çarptı. Çarpmanın etkisi ile motor savurulurken sürücü kazayı ucuz atlattı.

Sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Başka bir kaza ise sabaha karşı Adana- Tarsus Otoyolu Pozantı yol ayrımına yakın noktada meydana geldi. Mersin istikametine seyir halinde olan hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü Y.D. araç içinde sıkıştı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, ön camı keserek sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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